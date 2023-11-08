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عربي-دولي

البنتاغون ينفي مزاعم الحوثيين بإسقاط مسيرة أميركية

Lebanon 24
08-11-2023 | 16:02
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نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صحة مزاعم الحوثيين أنهم أسقطوا مسيّرة أميركية قبالة سواحل اليمن.

وقال المسؤول للحرة: "ليس هناك أي بلاغ حتى الآن بشان فقدان الجيش الأميركي لإحدى مسيراته، وتقييمنا الأولي يشير إلى أن ادعاءات الحوثيين بإسقاط مسيرة أميركية غير صحيحة".
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وكان الحوثيون قد زعموا في بيان أنهم أسقطوا مسيرة أميركية من طراز MQ9 في المياه الإقليمية اليمنية "ضمن الدعم العسكري الأميركي" لإسرائيل، وفق فرانس برس.

وأشار تحليل نشرلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن شن بعض وكلاء إيران في الشرق الأوسط هجمات على المصالح الأميركية، قد لا يضر بإسرائيل بطريقة مباشرة، لكنه يرسل رسالة واضحة لكل من الرياض وواشنطن.

وسبق أن أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل، وقالوا إنها كانت ردا على العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، أغلبهم مدنيون.
 
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