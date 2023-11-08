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عربي-دولي

انفجارات في محيط دمشق... ما سببها؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 16:07
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق. 

وعزا المرصد ذلك إلى "قصف إسرائيلي لمزارع في منطقة عقربا التي يتواجد ضمنها مطار عسكري (13 كلم غرب مطار دمشق الدولي)، إضافة لنقطة رادار للقوات السورية في جنوب غرب ريف دمشق، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدي لأهداف في أجواء المنطقة". 
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ولم تذكر وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري خبر سماع دوي انفجارات في محيط دمشق أو استهداف أي موقع قرب العاصمة. 

من جهته، لم يعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أي عمليات في سوريا، الأربعاء. 

وكان الجيش الإسرائيلي أكد مؤخرا استهداف مواقع تابعة لقوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية داخل الأراضي السورية. 
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