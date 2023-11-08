"الأسوأ" ينتظر إسرائيل تحت أرض غزة.. تفاصيل مشوقة عن "أنفاق حماس"

كشف تقرير إخباريّ أن الجانب الأكثر تحدياً للجيش الإسرائيلي في الهجوم البري على غزة، هو الأنفاق الواسعة لحركة حماس، قائلاً إن هذه الشبكة تثير مخاوف الجنود الإسرائيليين.

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وذكر التقرير، الذي نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أن هذه الشبكات التي تسميها السلطات الإسرائيلية "مترو غزة"، تحتوي أنفاقاً يزيد طولها عن 300 ميل، وعمقها يتجاوز 100 قدم تحت الأرض، وتضم مخازن أسلحة ومولدات كهربائية، ومراكز قيادة لا يمكن اكتشافها من أعلى. وذكر التقرير، الذي نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أن هذه الشبكات التي تسميها السلطات الإسرائيلية "مترو غزة"، تحتوي أنفاقاً يزيد طولها عن 300 ميل، وعمقها يتجاوز 100 قدم تحت الأرض، وتضم مخازن أسلحة ومولدات كهربائية، ومراكز قيادة لا يمكن اكتشافها من أعلى.



ولم تستبعد الشبكة الأميركية أن "يكون الرهائن الذين اختطفتهم حماس من إسرائيل في السابع من الشهر الماضي في هذه الأنفاق".



وتقول السلطات الإسرائيلية إن شبكة أنفاق حماس تتصل بالمستشفيات والمدارس، وتحوي مستودعات ذخيرة، وأماكن إقامة، ما يجعلها كقاعدة تستخدم ضد الجيش الإسرائيلي، بينما تنفي حماس وجود الأنفاق في هذه الأماكن.



وتستخدم متاهة الأنفاق للسفر والمأوى، حسب التقرير، وتوفر لحماس ميزة استراتيجية لحماية، ونصب كمائن للقوات البرية الإسرائيلية، فضلاً عن نقل وتخزين الأسلحة والمتفجرات.