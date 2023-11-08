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عربي-دولي

بسبب حرب غزة.. حرمان أكثر من 300 ألف طفلٍ من التعليم!

Lebanon 24
08-11-2023 | 16:50
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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن حوالى 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم، بسبب الحرب.

وذكر المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني أن حوالى 50 من مباني الوكالة، وبينها مدارس، تضررت بسبب الحرب، وأضاف: "أصبحت مدارسنا أماكن إيواء الآن، ويطلب التلاميذ شربة ماء ورغيف خبز. وكلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة زادت صعوبة متابعة" دروسهم.
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كذلك، أفاد لازاريني عبر منصة "إكس" بأن 92 من موظفي وكالة أونروا لقوا حتفهم حتى الآن خلال الحرب.
 
وأكدت "أونروا" أن نحو 70% من سكان قطاع غزة نزحوا منذ بداية الحرب مع إسرائيل، وهو ما يصل إلى نحو 1.5 مليون شخص.

وتأوي العشرات من ملاجئ الطوارئ مئات الآلاف من الأشخاص، حيث تكون في بعض الأحيان مكتظة بالافراد، بما يصل إلى 4 أضعاف حجم طاقتها الاستيعابية.
ويتردد أن الأوضاع في بعض الملاجئ تتدهور يوماً بعد يوم، وتقول الأونروا إنه في أحد الملاجئ، يكون هناك أقل من اثنين متر مربع فقط متوفرة لكل شخص.
ويضطر ما لا يقل عن 600 شخص إلى مشاركة مرحاض واحد داخل منشأة واحدة، كما صارت هناك الآلاف من حالات الإصابة بالأمراض المعدية والإسهال وجدري الماء.
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