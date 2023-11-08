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عربي-دولي

إسقاط مسيّرة أميركية قرب سواحل اليمن

Lebanon 24
08-11-2023 | 18:30
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قال مسؤولان أميركيان وجماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة أسقطت طائرة عسكرية أميركية مسيرة من طراز "إم.كيو-9" يوم الأربعاء.
ونقلت "رويترز" عن المسؤولين الأميركيين اللذين تحدثا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هوياتهما، قولهما إن الطائرة المسيرة أسقطت قبالة سواحل اليمن.
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ولم يذكر المسؤولان ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت في المجال الجوي الدولي.
من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في بيان، إنهم أسقطوا الطائرة المسيرة في الأجواء فوق المياه الإقليمية اليمنية.
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