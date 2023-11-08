إسقاط مسيّرة أميركية قرب سواحل اليمن

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قال مسؤولان أميركيان وجماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة أسقطت طائرة عسكرية أميركية مسيرة من طراز "إم.كيو-9" يوم الأربعاء.ونقلت "رويترز" عن المسؤولين الأميركيين اللذين تحدثا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هوياتهما، قولهما إن الطائرة المسيرة أسقطت قبالة سواحل اليمن.ولم يذكر المسؤولان ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت في المجال الجوي الدولي.