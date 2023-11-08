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عربي-دولي

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في سوريا

Lebanon 24
08-11-2023 | 17:47
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أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في جنوب البلاد.
ونقلت وكالة "الأنباء السورية" عن مصدر عسكري قوله: "نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية".
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وأشار المصدر إلى وقوع ما وصفه ببعض الخسائر المادية".
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