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عربي-دولي

ضربات أميركية على أهداف إيرانية في سوريا

Lebanon 24
08-11-2023 | 19:00
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شنّت الولايات المتحدة ضربات استهدفت منشأة في شرق سوريا.
وقد قالت وزارة الدفاع الأميركية أن الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له كانوا يستخدمونها، وذلك للمرة الثانية في غضون أسابيع.
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وذكر وزير الدفاع لويد أوستن في بيان أن "الضربات نفذتها مقاتلتان من طراز "إف-15" وجاءت رداً على الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في العراق وسوريا في الآونة الأخيرة".
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