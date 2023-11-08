ضربات أميركية على أهداف إيرانية في سوريا

شنّت الولايات المتحدة ضربات استهدفت منشأة في شرق سوريا.

Advertisement

وقد قالت وزارة الدفاع الأميركية أن الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له كانوا يستخدمونها، وذلك للمرة الثانية في غضون أسابيع.وذكر وزير الدفاع لويد أوستن في بيان أن "الضربات نفذتها مقاتلتان من طراز "إف-15" وجاءت رداً على الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في العراق وسوريا في الآونة الأخيرة".