شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمناطق في غزّة

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سقط عشرات الفلسطينيين مساء الأربعاء بين شهيد وجريح جرّاء قصف إسرائيلي على مخيمات جباليا والصبرة والشاطئ.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بقصف الطيران الإسرائيلي، مساء الأربعاء، منزلين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 30 مدنياً بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى العشرات تحت ركام المنزلين.كذلك قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في حي الصبرة بغزة، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.