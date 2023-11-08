مُنهار عصبيا.. أولمرت يشن هجوما على نتنياهو: يشكل خطراً على إسرائيل

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "دُمر نفسيا بسبب فشله الفادح في مجال الأمن القومي".وفي مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" Politico، قال أولمرت إن نتنياهو كان في حالة من "الانهيار العصبي، حيث سعى إلى تجنب الإطاحة به من منصبه لفشله في حماية الأمن القومي بعد هجمات حماس".وأوقع هجوم مباغت شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، 1400 قتيل غالبيتهم من المدنيين، وسقطوا عموما في اليوم الأول للهجوم، وتم احتجاز أكثر من 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.وحذر أولمرت قائلا: "الأولوية يجب أن تكون للتفاوض على نهاية اللعبة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك العودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية، بدلا من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نحو الإشراف العسكري الكامل على غزة".وأضاف أولمرت واصفا نتنياهو: "طوال حياته اعتبر نفسه زورا سيد الأمن، إنه سيد الهراء".وتابع: "في كل دقيقة يقضيها نتنياهو كرئيس للوزراء فهو يشكل خطرا على إسرائيل. أنا أعني ذلك بجدية. أنا متأكد من أن الأميركيين يفهمون أنه في حالة سيئة".وأضاف بالقول: "ليس من مصلحة إسرائيل الإشراف على أمن غزة، من مصلحتنا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا بطريقة مختلفة عما كنا نفعله قبل هجوم 7تشرين الأول. ولكن للسيطرة على غزة مرة أخرى؟ لا".(العربية)