في بداية الشهر الثاني من الحرب.. فرص الهدنة تتراجع وأعداد الشهداء يرتفع

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في اليوم الـ34 من الحرب على قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، في حين كبدته فصائل المقاومة خسائر فادحة، حيث دمرت كتائب القسام عددا كبيرا من دباباته وآلياته، وقتلت المزيد من جنوده.فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخرين، في الاشتباكات المتواصلة مع فصائل المقاومة في العديد من المحاور، لترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية إلى 34 جنديا.يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن محادثات غير مباشرة بوساطة قطرية أوشكت على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة.وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 10 آلاف و569، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 26 ألفا.وكانت قد تواصلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، فيما لا تظهر أي بادرة لوقف النار أو تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة، بينما تزداد أعداد الضحايا من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي، ويزداد الأمر سوءا إزاء الأوضاع في القطاع والتي أصبحت كارثية.أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستهداف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، محيط مستشفيين في قطاع غزة.ووفق الوكالة فقد قصف الطيران الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعدة غارات.وأطلقت طائرات إسرائيلية عدة صواريخ على فترات متواصلة صوب محيط مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء غزة وتحديدا مخيم الشاطئ.كذلك قصفت طائرات إسرائيلية محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما أدى لمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات.