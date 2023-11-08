اختل توازنها وكادت تسقط أرضاً.. إسرائيل تعتقل فلسطينية بسبب منشور! (فيديو)

أقدمت القوات الإسرائيلية على اعتقال سيدة فلسطينية في الثلاثينات من عمرها، بسبب كلمات تعاطف مع ما يجري في قطاع غزة، نشرتها عبر تطبيق واتساب.



وظهرت السيدة في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقد ابيضّ وجهها خوفاً من بطش الدورية التي أُحضرت لاعتقالها من منزلها في الداخل الإسرائيلي.



وبينما بدأ الضابط بقراءة قرار الاعتقال الذي اتهم فيه الضحية بدعم "الإرهاب"، في إشارة منه إلى حركة حماس، علا صراخ السيدة تنفي التهم جميعها، فيما اختل توازنها وكادت تسقط أرضاً.



كما قام رئيس الدورية بإكمال القراءة فيما حاولت أخرى معه شد المرأة لاعتقالها وسط انهيار كبير من الأخيرة، وصرخات من الضابط محاولا إسكاتها. (العربية)

في الداخل الاسرائيلي اليوم قوات الاحتلال مسكو امراة فلسطينية عمرها بالثلاثينات، ووجهو لها تهمة دعم الار.هاب بس لانها نشرت بستوري الواتساب عن غىزة!!!



البنت من الصدمه بعد ماسمعت التهم صرخت وقالت: "مستحيل انا ادعم اسرائيل والله"



سكان الضفه والداخل مو قادرين حتى يدعمون اهلهم. pic.twitter.com/iRsQIq7ZIg — MOATH | معاذ (@M0ATH) November 8, 2023 Advertisement