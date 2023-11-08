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عربي-دولي

اختل توازنها وكادت تسقط أرضاً.. إسرائيل تعتقل فلسطينية بسبب منشور! (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2023 | 23:50
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أقدمت القوات الإسرائيلية على اعتقال سيدة فلسطينية في الثلاثينات من عمرها، بسبب كلمات تعاطف مع ما يجري في قطاع غزة، نشرتها عبر تطبيق واتساب.

وظهرت السيدة في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقد ابيضّ وجهها خوفاً من بطش الدورية التي أُحضرت لاعتقالها من منزلها في الداخل الإسرائيلي.

وبينما بدأ الضابط بقراءة قرار الاعتقال الذي اتهم فيه الضحية بدعم "الإرهاب"، في إشارة منه إلى حركة حماس، علا صراخ السيدة تنفي التهم جميعها، فيما اختل توازنها وكادت تسقط أرضاً.

كما قام رئيس الدورية بإكمال القراءة فيما حاولت أخرى معه شد المرأة لاعتقالها وسط انهيار كبير من الأخيرة، وصرخات من الضابط محاولا إسكاتها. (العربية) 
 
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