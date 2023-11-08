اختل توازنها وكادت تسقط أرضاً.. إسرائيل تعتقل فلسطينية بسبب منشور! (فيديو)

في الداخل الاسرائيلي اليوم قوات الاحتلال مسكو امراة فلسطينية عمرها بالثلاثينات، ووجهو لها تهمة دعم الار.هاب بس لانها نشرت بستوري الواتساب عن غىزة!!!
البنت من الصدمه بعد ماسمعت التهم صرخت وقالت: "مستحيل انا ادعم اسرائيل والله"
سكان الضفه والداخل مو قادرين حتى يدعمون اهلهم. pic.twitter.com/iRsQIq7ZIg
— MOATH | معاذ (@M0ATH) November 8, 2023
في الداخل الاسرائيلي اليوم قوات الاحتلال مسكو امراة فلسطينية عمرها بالثلاثينات، ووجهو لها تهمة دعم الار.هاب بس لانها نشرت بستوري الواتساب عن غىزة!!!
البنت من الصدمه بعد ماسمعت التهم صرخت وقالت: "مستحيل انا ادعم اسرائيل والله"
سكان الضفه والداخل مو قادرين حتى يدعمون اهلهم. pic.twitter.com/iRsQIq7ZIg