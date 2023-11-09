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معارك ضارية: قتال عنيف في شوارع غزة.. وحماس تستخدم "كمين الأنفاق"

Lebanon 24
09-11-2023 | 00:24
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في اليوم الـ 24 على اندلاع حرب غزة، وقعت معارك عنيفة في شوارع المدينة، حيث استخدم مقاتلو حركة حماس أنفاقا لنصب كمائن للقوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تقدمت إلى وسط مدينة غزة، المعقل الرئيسي لحماس وأكبر مدينة في القطاع الساحلي، في حين قالت الحركة إن مقاتليها كبدوا القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.
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ونشر الجناح العسكري لحماس، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر على ما يبدو معارك ضارية في الشوارع وسط المباني، التي تم قصفها في مدينة غزة.

وأفادت مصادر من حماس وحركة الجهاد الإسلامي بأن الدبابات الإسرائيلية واجهت مقاومة شرسة من مقاتلي حماس، الذين يستخدمون الأنفاق لنصب الكمائن.

وتدك إسرائيل غزة ردا على هجوم شنه مقاتلو حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول وقتلوا خلاله 1400 شخص معظمهم مدنيون واحتجزوا نحو 240 رهينة وفقا للإحصاء الإسرائيلي.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 10569 شخصا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي حتى الأربعاء، 40 بالمئة منهم أطفال.(سكاي نيوز)



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