25
o
بيروت
26
o
طرابلس
31
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
5
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
معارك ضارية: قتال عنيف في شوارع غزة.. وحماس تستخدم "كمين الأنفاق"
Lebanon 24
09-11-2023
|
00:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
في اليوم الـ 24 على اندلاع حرب غزة، وقعت معارك عنيفة في شوارع المدينة، حيث استخدم مقاتلو حركة حماس أنفاقا لنصب كمائن للقوات الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تقدمت إلى وسط مدينة غزة، المعقل الرئيسي لحماس وأكبر مدينة في القطاع الساحلي، في حين قالت الحركة إن مقاتليها كبدوا القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.
Advertisement
ونشر الجناح العسكري لحماس، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر على ما يبدو معارك ضارية في الشوارع وسط المباني، التي تم قصفها في مدينة غزة.
وأفادت مصادر من حماس وحركة الجهاد الإسلامي بأن الدبابات الإسرائيلية واجهت مقاومة شرسة من مقاتلي حماس، الذين يستخدمون الأنفاق لنصب الكمائن.
وتدك إسرائيل غزة ردا على هجوم شنه مقاتلو حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول وقتلوا خلاله 1400 شخص معظمهم مدنيون واحتجزوا نحو 240 رهينة وفقا للإحصاء الإسرائيلي.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن 10569 شخصا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي حتى الأربعاء، 40 بالمئة منهم أطفال.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن ورقة الـ100 ألف ليرة.. إكتشفوا ما حدث!
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ100 ألف ليرة.. إكتشفوا ما حدث!
15:13 | 2023-11-08
08/11/2023 03:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن أمرٍ أعلنه نصرالله.. هذا آخر ما قيلَ في إسرائيل!
Lebanon 24
مفاجأة عن أمرٍ أعلنه نصرالله.. هذا آخر ما قيلَ في إسرائيل!
12:00 | 2023-11-08
08/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أثار الجدل داخل مطعم... أكل مع ضيوفه ورفض دفع الفاتورة (صور)
Lebanon 24
مسؤول أثار الجدل داخل مطعم... أكل مع ضيوفه ورفض دفع الفاتورة (صور)
08:32 | 2023-11-08
08/11/2023 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف عناصر من "حزب الله" في دولة بارزة.. وتقرير يكشف السّبب
Lebanon 24
توقيف عناصر من "حزب الله" في دولة بارزة.. وتقرير يكشف السّبب
13:15 | 2023-11-08
08/11/2023 01:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تفقد والدتها: اليوم أبشع يوم
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تفقد والدتها: اليوم أبشع يوم
08:00 | 2023-11-08
08/11/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:21 | 2023-11-09
غاب عنها دونالد ترامب... مناظرة "نارية" تظهر تقسيم الحزب الجمهوري
02:11 | 2023-11-09
محام يرتكب جريمة مروعة.. قتل شخصين في وسط الطريق (فيديو)
02:05 | 2023-11-09
تفاصيل وأرقام "موجعة" من قلب غزة... طوابير للحصول على القليل من الماء والطعام
01:47 | 2023-11-09
قلب المعادلة.. حماس تكشف هدفها من هجوم تشرين الاول
01:30 | 2023-11-09
ماذا تعني "الإبادة الجماعية" وفق القانون الدولي؟
01:06 | 2023-11-09
بسبب القصف الإسرائيلي... انتشار الأمراض ينذر بـ"كارثة إنسانية" في غزة
فيديو
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
02:23 | 2023-11-09
09/11/2023 09:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
09/11/2023 09:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
09/11/2023 09:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24