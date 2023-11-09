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عربي-دولي

تواصل مباشر بين الولايات المتحدة وإيران.. هل من نية لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط؟

Lebanon 24
09-11-2023 | 00:31
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أفادت شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بعدم نيتها تصعيد الصراع في الشرق الأوسط في إطار النزاع بين "حماس" وإسرائيل.
 
وأوضحت الشبكة نقلا عن مسؤول عسكري أميركي كبير لم تذكر اسمه، أن واشنطن اتخذت الإجراءات اللازمة لإبلاغ إيران بأنها لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط.
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وقال المصدر: "في ظل التوتر المتصاعد بسبب النزاع بين إسرائيل وحماس، اتخذنا خطوات إضافية للتواصل المباشر مع إيران والجماعات التابعة لها في العراق ولبنان، وشركائنا الإقليميين".

وأضاف: "نسعى بهذه الخطوات إلى توضيح أن عملياتنا العسكرية لا تعني تغيير نهجنا تجاه النزاع بين إسرائيل وحماس، وليس لدينا نية للتصعيد في المنطقة". (روسيا اليوم) 
 
 
 
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