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عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يرتفع.. ونشر فيديو عن "أنفاق حماس"

Lebanon 24
09-11-2023 | 00:39
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مع استمرار الحرب على غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل أحد جنوده في المعارك وإصابة 5 آخرين بجراح.

وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أن قواته تعمل حاليا على كشف وتدمير البنية التحتية لحركة حماس في غزة، بما في ذلك الأنفاق.
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وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن القوات الإسرائيلية اكتشفت مخزونات من المياه والأكسجين داخل الأنفاق ما يشير إلى استعدادات حماس للبقاء لفترات طويلة تحت الأرض.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه تم تدمير 130 مدخلا للأنفاق منذ بداية الحرب.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن "حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة".

وأضاف أن جنودا من سلاح المهندسين يستخدمون عبوات ناسفة لتدمير شبكة الأنفاق التي بنتها حماس وتمتد لمئات الكيلومترات تحت القطاع.(سكاي نيوز)
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