Advertisement

عربي-دولي

في مثل هذا اليوم وقبل 44 عاماً.. العالم كان على بعد خطوة "من الجحيم النووي"

Lebanon 24
09-11-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1128168-638351140433808837.jpg
Doc-P-1128168-638351140433808837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في 9 تشرين الأول عام 1979، كان العالم على بعد خطوة من "الجحيم النووي"، وانعكس ذلك في مذكرات مستشار الأمن القومي زبيغنيو بريغنسكي في قوله: "أردت أن أتأكد من أننا لن نموت وحدنا".
 
ففي الساعة الثالثة من ذلك اليوم قبل 44 عاما، تعرض العالم إلى تهديد بحرب نووية لعدة دقائق، حيث أظهرت أجهزة الرصد في مركز قيادة الدفاع الجوي المشترك لأميركا الشمالية "نوراد"، ما اعتُقد أنه 2200 صاروخ باليستي سوفيتي منطلق في اتجاه الولايات المتحدة.
Advertisement
 
في تلك الأثناء، اشتبه الخبراء العسكريون في وجود خطأ ما، وكشفت فحوصات إضافية أجريت لمنظومات الرصد الحقيقة بالنهاية، وتبين أن الإنذار خاطئ، والاتحاد السوفيتي لم يطلق صواريخه على الأراضي الأميركية، وأن السبب يعود إلى ما يوصف بالعلاقة الخطرة بين أجهزة الكمبيوتر والأخطاء البشرية. وتكررت مثل هذه الأخطاء في الإنذارات الآلية بوقوع هجوم نووي وهمي في عدة مناسبات ولحسن الحظ أنها مرت بسلام.
 
أما سبب الإنذار الكاذب في تلك المرة، فيعود إلى أن عسكريا برتبة مقدم في ذلك المركز القيادي المتخصص في الدفاع الجوي، قام بإدخال برنامج تدريب يحاكي هجوما نوويا سوفياتيا في مكون "ويمكس" المصمم للتحذير من هجوم صاروخي، وتعاملت معه المنظومة على أنه أمر حقيقي، وكاد "البرنامج أن يجر البلاد بأكملها معه".
 
وفي رسالة سرية إلى الرئيس الأميركي جيمي كارتر، شدد زعيم الاتحاد السوفيتي  ليونيد بريجنيف حينها على أن مثل هذا التحذير الخاطئ "محفوف بمخاطر كبيرة"، وخاطب كارتر في رسالته قائلا: "أعتقد أنكم ستتفقون معي في أنه لا يجب أن تكون هناك أخطاء في مثل هذه الأمور". (روسيا اليوم) 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:21 | 2023-11-09
02:11 | 2023-11-09
02:05 | 2023-11-09
01:47 | 2023-11-09
01:30 | 2023-11-09
01:06 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24