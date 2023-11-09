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عربي-دولي

تقرير لـ"The Hill": غزة وأوكرانيا جزء من حرب بوتين العالمية

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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Lebanon 24
09-11-2023 | 07:00
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يرتبط الصراع بين إسرائيل وغزة والصراع بين أوكرانيا وروسيا ببعضهما البعض، وهما جزء من حرب عالمية بدأها فلاديمير بوتين في عام 1999 لاستعادة إمبراطورية الاتحاد السوفييتي بعد أن أصبح رئيساً لروسيا.
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وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "لم يتم الاعتراف بهذه الحرب العالمية لأنها تتم عن طريق وكلاء، وجهات فاعلة غير حكومية مثل حماس أو غيرها من المجموعات، فضلا عن الجماعات السياسية المتطرفة. كما لعبت مجموعة فاغنر الروسية دورًا خفيًا في زعزعة استقرار أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط. في الواقع، تقف روسيا وراء الصراعين، لأنه لم يتم بذل أي جهد لوضع حد لبوتين. وفي الحقيقة، يتم التعامل مع الكوارث والفوضى بشكل تدريجي، ولهذا السبب، يجادل الساسة الأميركيون حول تمويل أوكرانيا بدلاً من تمويل إسرائيل، وكأن العدو نفسه لم يكن وراء كلا الصراعين".
 
وتابعت الصحيفة، "يوضح الموقف الإسرائيلي الحالي الصعب لماذا قد يكون الفشل في تحقيق نوايا بوتين قاتلاً ومضراً للغرب ككل، فالعلاقة بين القيادة الإسرائيلية والرئيس الروسي كانت جيدة في حين تميزت بالفتور مع أوكرانيا، تحديداً في ما يتعلق بتقديم المساعدة للدولة في محاربة روسيا. وفي الحقيقة، لم تكن إسرائيل على علم بدعم روسيا لحماس. فقد شنت الحرمة الهجوم في السابع من تشرين الأول، وفي 29 من الشهر عينه اعترف المتحدث باسم حماس علناً بأن "روسيا هي أقرب صديق لنا".
 
وبحسب الصحيفة، "بعد الهجوم، شنت إسرائيل هجوماً مضاداً على حماس بالقنابل وشنت أيضاً غزواً برياً كما لو كانت تخوض حرباً تقليدية، في حين أن العدو الذي تحاربه إسرائيل كان قد غادر المدينة بالفعل. ونتيجة لذلك، قُتل آلاف المدنيين في حين لم تتمكن إسرائيل سوى من قتل عدد قليل من مسؤولي حماس. هذا الأمر أعطى لروسيا فرصة لاستخدام الاعلام كسلاح لانتقاد إسرائيل والغرب. حتى أن بوتين أجرى مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية حيث أعرب عن قلقه بشأن "الزيادة الكارثية" في عدد المدنيين الذين قتلوا في إسرائيل وغزة.
 
وجاء في المقابلة أن "الزعيم الروسي استهدف أيضًا سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، التي قال إنها فشلت بسبب عدم أخذ احتياجات الفلسطينيين في عين الاعتبار"."
 
ورأت الصحيفة أن "الفشل في اتخاذ نهج عالمي لوقف روسيا أدى إلى الحرب الأوكرانية. فلسنوات عديدة، استقطب بوتين الساسة الأوروبيين من خلال الغزو الجزئي لجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا. فلو كان الغرب قد أدرك أنه في حالة حرب، لما أصبحت أوروبا تعتمد على الطاقة الروسية، وكان حلف شمال الأطلسي ليسمح لأوكرانيا وجورجيا بالانضمام. والمثير للاهتمام أن الصين لم تنضم إلى الحرب العالمية التي تخوضها روسيا، فالأخيرة تريد أن تفتح الصين جبهة أخرى بغزو تايوان، ولكن بكين نأت بنفسها عن روسيا منذ غزو أوكرانيا، ورفضت تقديم المساعدات العسكرية".
 
وتابعت الصحيفة، "تؤثر حرب روسيا أيضا على الولايات المتحدة وأوروبا لأنها تتضمن استخدام الهجرة كسلاح. فقد وصل ما يصل إلى 20 مليون لاجئ إلى أوروبا في أعقاب التدخلات العسكرية الروسية في سوريا وأوكرانيا، وتستقطب الولايات المتحدة مهاجرين من فنزويلا وأميركا الوسطى وأوروبا الشرقية الخاضعة لروسيا. ومن الواضح أن أوروبا وأميركا يتعين عليهما تأمين حدودهما، ولكنهما لم يفعلا ذلك. إن هذا التقصير، في ضوء الحرب العالمية الروسية، يزيد من خطر أن يكون، من بين عشرات الآلاف من الرجال الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة وأوروبا من كل أنحاء العالم، جواسيس أو مجرمون أو تجار مخدرات أو إرهابيون".
 
وختمت الصحيفة، "لقد كانت روسيا تخوض الحرب منذ سنوات وتنتصر، ولن يتمكن سوى تحالف عالمي يتمتع بقدرات حربية هجينة من القضاء على شبكتها وإنهاء هذه الحرب العالمية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

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