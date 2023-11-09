خطط قتالية وأنفاق.. أسرار حماس في الموقع رقم 17 بيد إسرائيل

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قوات لواء مشاة ناحال استولت على معقل لحماس، المعروف باسم الموقع رقم 17، في غرب جباليا بعد 10 ساعات من القتال.وأضاف الجيش إن الجنود اشتبكوا مع نشطاء حركتي حماس والجهاد في المعقل، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم.وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف الجيش أن القوات عثرت على العديد من الأسلحة وكشفت ممرات الأنفاق، بما في ذلك نفق يقع بجوار روضة أطفال يؤدي إلى "طريق واسع تحت الأرض".وتابع الجيش الإسرائيلي أن القوات عثرت أيضا على خطط قتالية "مهمة" لحماس في الموقع.ولم يقدم الجيش الإسرائيلي على الفور معلومات عن الخسائر في صفوفه. (سكاي نيوز)