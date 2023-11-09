25
o
بيروت
26
o
طرابلس
30
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خطط قتالية وأنفاق.. أسرار حماس في الموقع رقم 17 بيد إسرائيل
Lebanon 24
09-11-2023
|
02:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قوات لواء مشاة ناحال استولت على معقل لحماس، المعروف باسم الموقع رقم 17، في غرب جباليا بعد 10 ساعات من القتال.
وأضاف الجيش إن الجنود اشتبكوا مع نشطاء حركتي حماس والجهاد في المعقل، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم.
Advertisement
وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف الجيش أن القوات عثرت على العديد من الأسلحة وكشفت ممرات الأنفاق، بما في ذلك نفق يقع بجوار روضة أطفال يؤدي إلى "طريق واسع تحت الأرض".
وتابع الجيش الإسرائيلي أن القوات عثرت أيضا على خطط قتالية "مهمة" لحماس في الموقع.
ولم يقدم الجيش الإسرائيلي على الفور معلومات عن الخسائر في صفوفه. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن ورقة الـ100 ألف ليرة.. إكتشفوا ما حدث!
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ100 ألف ليرة.. إكتشفوا ما حدث!
15:13 | 2023-11-08
08/11/2023 03:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن أمرٍ أعلنه نصرالله.. هذا آخر ما قيلَ في إسرائيل!
Lebanon 24
مفاجأة عن أمرٍ أعلنه نصرالله.. هذا آخر ما قيلَ في إسرائيل!
12:00 | 2023-11-08
08/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ودّعوا الطقس الدافئ: منخفضان جويان سيضربان لبنان.. وأمطار طوفانية في هذا الموعد (صورة)
Lebanon 24
ودّعوا الطقس الدافئ: منخفضان جويان سيضربان لبنان.. وأمطار طوفانية في هذا الموعد (صورة)
00:20 | 2023-11-09
09/11/2023 12:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أثار الجدل داخل مطعم... أكل مع ضيوفه ورفض دفع الفاتورة (صور)
Lebanon 24
مسؤول أثار الجدل داخل مطعم... أكل مع ضيوفه ورفض دفع الفاتورة (صور)
08:32 | 2023-11-08
08/11/2023 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف عناصر من "حزب الله" في دولة بارزة.. وتقرير يكشف السّبب
Lebanon 24
توقيف عناصر من "حزب الله" في دولة بارزة.. وتقرير يكشف السّبب
13:15 | 2023-11-08
08/11/2023 01:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:05 | 2023-11-09
إسرائيل تعلن مقتل قائد عسكري كبير لدى حماس
04:53 | 2023-11-09
الخارجية الفلسطينية تحذر من الحملات الدعائية التحريضية التي تمارسها إسرائيل
04:39 | 2023-11-09
بسبب الانتقادات والاتهامات ضد المستوطنين.. وزير الأمن الإسرائيلي غاضب!
04:28 | 2023-11-09
خطوة غير مسبوقة... معركة قضائية تشتعل في تركيا والمتهم قضاة المحكمة الدستورية
04:14 | 2023-11-09
مع تسارع حركة النزوح نحو جنوبي قطاع غزة.. ما المخاطر التي تحدق بالباقين في الشمال؟
03:38 | 2023-11-09
"مصر تقلق واشنطن"... برلماني يكشف عن رسائل السيسي لمدير المخابرات الأميركية
فيديو
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
02:23 | 2023-11-09
09/11/2023 12:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
09/11/2023 12:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
09/11/2023 12:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24