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عربي-دولي

"نجمة داوود" على جدران منازل يهود في باريس.. توقيف زوجين ما علاقتهما بروسيا؟

Lebanon 24
09-11-2023 | 03:23
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أعلنت السلطات الأمنية في فرنسا أنها ألقت القبض على زوجين اثنين يتحدران من مولدوفيا، ويقيمان بشكل غير قانوني، للاشتباه بهما، وذلك بعد أيام عدة من عثور الشرطة على وسم "نجمة داوود" على جدران وبيوت بعض الفرنسيين اليهود في العاصمة باريس وضواحيها.
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وذكرت النيابة العامة الثلاثاء الماضي، أن الرجل البالغ من العمر 33 عامًا، وزوجته 29 عامًا، تم استجوابهما وأقرا أنهما تصرفا "بناء على طلب طرف ثالث".

فيما أفادت مصادر أمنية فرنسية أن القضاء يشتبه بضلوع جهات أجنبية خارجية في تلك الحوادث التي تكررت خلال الفترة الماضية، منذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر.

رجل أعمال مولدوفي
وكشفت مصادر مطلعة على الملف أن أجهزة المخابرات الفرنسية تعتقد أن الزوجين كانا على اتصال مع رجل الأعمال المولدوفي أناتولي بريزنكو، ومرتبطين بشبكة تضليل روسية، وفق ما نقلت صحيفة "لوموند" المحلية.

علما أن بريزينكو هو رجل أعمال مولدوفي موال لروسيا، وكان مرشحًا سابقًا لحزب الاشتراكيين المؤيد لموسكو في مولدوفيا.

في حين استغلت شبكة شهيرة تسمى Doppelgänger "RRN"، على علاقة بروسيا الحادث، ونشرت أخبار تلك الكتابات أو الرسومات بشكل واسع على على تويتر وفيسبوك.

كما نشرت بالتزامن أيضًا مقالات تؤكد صعود معاداة السامية في فرنسا منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي، متهمة السلطات الفرنسية بعدم القيام بأي شيء لحماية مواطنيها.

إلى ذلك، بينت المعلومات أن الزوجين اللذين أوقفا نفذا عمليات مماثلة في دول أوروبية أخرى لم تكن لها علاقة بمجريات غزة، ولكنها ارتبطت بقضايا محل جدل ونقاش في المجتمع.(العربية)




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