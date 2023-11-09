معارك عنيفة شمال ووسط غزة.. واقتحامات في الضفة الغربية

اندلعت اليوم الخميس، اشتباكات ضارية في محاور القتال مع القوات الإسرائيلية المتوغلة غرب وجنوب غزة.





كما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية شمال غرب مدينة غزة. وطالت الغارات مجدداً المستشفيات، إذ استهدف القصف ثانية اليوم بوابة مستشفى النصر للأطفال غربي مدينة غزة، فضلا عن محيط مستشفى الشفاء.

Advertisement

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على موقع تابع لحماس غرب جباليا شمالي القطاع.



خان يونس ورفح

كذلك تفجرت اشتباكات عنيفة شرق مدينة خان يونس بعد محاولات توغل محدودة للقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل. وفي بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب غزة، قتل 6 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي



إلى ذلك، شهدت مدينة رفح جنوبي القطاع أيضا قصفاً جوياً عنيفا من قبل الطيران الاسرائيلي. واشتدت المعارك في شمال ووسط غزة لاسيما جنوب حي الزيتون، وفق ما أكدت مصادر ميدانية.كما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية شمال غرب مدينة غزة. وطالت الغارات مجدداً المستشفيات، إذ استهدف القصف ثانية اليوم بوابة مستشفى النصر للأطفال غربي مدينة غزة، فضلا عن محيط مستشفى الشفاء.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على موقع تابع لحماس غرب جباليا شمالي القطاع.خان يونس ورفحكذلك تفجرت اشتباكات عنيفة شرق مدينة خان يونس بعد محاولات توغل محدودة للقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل. وفي بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب غزة، قتل 6 أشخاص جراء القصف الإسرائيليإلى ذلك، شهدت مدينة رفح جنوبي القطاع أيضا قصفاً جوياً عنيفا من قبل الطيران الاسرائيلي.

اشتباكات بالضفة أيضا

أما في الضفة الغربية، فقد كثف الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحاماته.



واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة بيت لحم بالضفة، حيث دارت اشتبكات عنيفة بينها وبين عدد من الشبان الفلسطينيين.



كما دخلت قرية الطبقة جنوب غرب الخليل، واندلعت مواجهات عنيفة، فيما أطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز. ما أدى ذلك إلى مقتل شاب بعد إصابته بالرصاص الحي.

كما اقتحم الجنود الإسرائيليون مدينتي جنين وطوباس، حيث دارت اشتباكات عنيفة، فيما تم "استهداف القوات الإسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار خلال عملية الاقتحام"، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.



وكانت معارك عنيفة اندلعت أمس في شوارع مدينة غزة حيث استخدم مقاتلو حركة حماس أنفاقا لنصب كمائن للقوات الإسرائيلية.



فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تقدمت إلى وسط مدينة غزة، المعقل الرئيسي لحماس وأكبر مدينة في القطاع الساحلي، مؤكدا أن الحركة فقدت السيطرة على شمال القطاع.



في حين قالت الحركة إن مقاتليها كبدوا القوات الإسرائيلية خسائر فادحة. ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، مقطع فيديو يظهر على ما يبدو معارك ضارية في الشوارع وسط المباني التي تم قصفها في مدينة غزة.