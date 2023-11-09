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عربي-دولي

بسبب الانتقادات والاتهامات ضد المستوطنين.. وزير الأمن الإسرائيلي غاضب!

Lebanon 24
09-11-2023 | 04:39
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أعرب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن امتعاضه من الاتهامات التي توجه إلى المستوطنين.

ففي منشور غاضب على حسابه في منصة أكس، انتقد الوزير اليميني المتطرف اليوم الخميس "الاتهامات" التي توجه لمواطنيه. وقال إن "الانتقادات الداخلية والخارجية عنف المستوطنين يجب أن تختفي تماماً من الخطاب العام."

صورة وتعليق
كما اعتبر أن "الجميع يعرف من الذي يقوم بأعمال عنف في يوش" ناشراً صورة لزجاج سيارة محطم.

وزعم أن مستوطنة السامرة شهدت الليلة الماضية هجوماً جديدا أدى إلى إصابة إسرائيليين.
 
 
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وقبله أيضا رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي توجيه الاتهامات إلى المستوطنين بممارسة العنف ضد الفلسطينيين، معتبرا ألا أساس لها من الصحة"!

يأتي هذا الرفض الإسرائيلي بينما تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية على الفلسطينيين، بحسب ما أكد مراسل العربية/الحدث.

فيما أعربت العديد من الدول الغربية عن قلقها من الوضع في الضفة وغيرها من المناطق داخل إسرائيل، وسط تنامي العنف والانتهاكات التي تطال الفلسطينيين، لا سيما أن أغلب المستوطنين يملكون السلاح على عكس المدنيين الفلسطينيين.

كما تتزايد الاقتحامات اليومية لبلدات الضفة من قبل القوات الإسرائيلية، والاعتقالات على السواء.(العربية)

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