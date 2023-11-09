بسبب الانتقادات والاتهامات ضد المستوطنين.. وزير الأمن الإسرائيلي غاضب!

أعرب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن امتعاضه من الاتهامات التي توجه إلى المستوطنين.



ففي منشور غاضب على حسابه في منصة أكس، انتقد الوزير اليميني المتطرف اليوم الخميس "الاتهامات" التي توجه لمواطنيه. وقال إن "الانتقادات الداخلية والخارجية عنف المستوطنين يجب أن تختفي تماماً من الخطاب العام."



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كما اعتبر أن "الجميع يعرف من الذي يقوم بأعمال عنف في يوش" ناشراً صورة لزجاج سيارة محطم.



وزعم أن مستوطنة السامرة شهدت الليلة الماضية هجوماً جديدا أدى إلى إصابة إسرائيليين.

הביקורת מבית ומחוץ על "אלימות מתיישבים" צריכה להיעלם לחלוטין מהשיח הציבורי. הגיע הזמן לשנות את הקונספציה גם לגבי זה. כולם יודעים מי בדיוק מתנהג באלימות ביו"ש, רק הלילה עוד פיגוע בשומרון. מתפלל ושולח איחולי החלמה מהירה לפצועים שנפגעו אך ורק בגלל היותם יהודים.



שמות הפצועים… pic.twitter.com/CNo2S43eA3 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 9, 2023 Advertisement

وقبله أيضا رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي توجيه الاتهامات إلى المستوطنين بممارسة العنف ضد الفلسطينيين، معتبرا ألا أساس لها من الصحة"!



يأتي هذا الرفض الإسرائيلي بينما تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية على الفلسطينيين، بحسب ما أكد مراسل العربية/الحدث.



فيما أعربت العديد من الدول الغربية عن قلقها من الوضع في الضفة وغيرها من المناطق داخل إسرائيل، وسط تنامي العنف والانتهاكات التي تطال الفلسطينيين، لا سيما أن أغلب المستوطنين يملكون السلاح على عكس المدنيين الفلسطينيين.



كما تتزايد الاقتحامات اليومية لبلدات الضفة من قبل القوات الإسرائيلية، والاعتقالات على السواء.(العربية)



