إسرائيل تعلن مقتل قائد عسكري كبير لدى حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع لدى حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس": "تمكن الجيش بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية من تصفية إبراهيم أبو مغصيب مسؤول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس، حيث قام بتوجيه وتنفيذ اعتداءات عديدة باستخدام صواريخ مضادة للدروع استهدفت مواطنين اسرائيليين وجنود من الجيش".

وتابع أدرعي: "بالاضافة إلى ذلك وخلال العمليات البرية هاجمت قوات سلاح البحرية موقعا لإطلاق صواريخ مضادة للدروع تابع لحماس حيث تم رصد قيام مخربين باستخدامه لاستهداف القوات المتوغلة بريا". (سكاي نيوز)