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غريفيث: الصراع في غزة حريق قد يمتد إلى باقي المنطقة

Lebanon 24
09-11-2023 | 06:18
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اعتبر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث أن "الصراع في غزة حريق قد يمتد إلى باقي المنطقة"، مضيفا :"أن السماح باستمرار الوضع الراهن في القطاع سيكون مهزلة"، بحسب وكالة"رويترز".

وقال في افتتاح مؤتمر عن غزة في باريس: "لا يمكن أن تكون الأمم المتحدة جزءا من مقترح من جانب واحد لدفع الفلسطينيين إلى ما يسمى مناطق آمنة".
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