غريفيث: الصراع في غزة حريق قد يمتد إلى باقي المنطقة

اعتبر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث أن "الصراع في غزة حريق قد يمتد إلى باقي المنطقة"، مضيفا :"أن السماح باستمرار الوضع الراهن في القطاع سيكون مهزلة"، بحسب وكالة"رويترز".



وقال في افتتاح مؤتمر عن غزة في باريس: "لا يمكن أن تكون الأمم المتحدة جزءا من مقترح من جانب واحد لدفع الفلسطينيين إلى ما يسمى مناطق آمنة".

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