الشرطة الإسرائيلية طردت عنصرا... خاف وهرب أثناء عمليّة طعن

أقرت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس بأن أحد عناصرها هرب قبل أيام من موقعه خشية من عملية طعن في القدس، معلنة أنه تقرّر فصله.



وقالت الشرطة إنه "بعد إجراء التحقيق في الحادثة التي قتل خلالها جندية من حرس الحدود من محطة الشرطة في القدس على يدّ منفذ من سكان شرق المدينة، يبدو أنه في سلوك أحد جنود الفريق تم العثور على فشل تأديبي وتشغيلي خطير، بما في ذلك التخلي عن المهام والتناقض التام مع الأوامر والتعليمات". (روسيا اليوم)

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