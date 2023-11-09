Advertisement

عربي-دولي

الشرطة الإسرائيلية طردت عنصرا... خاف وهرب أثناء عمليّة طعن

Lebanon 24
09-11-2023 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1128289-638351356915676093.jpg
Doc-P-1128289-638351356915676093.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقرت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس بأن أحد عناصرها هرب قبل أيام من موقعه خشية من عملية طعن في القدس، معلنة أنه تقرّر فصله.

وقالت الشرطة إنه "بعد إجراء التحقيق في الحادثة التي قتل خلالها جندية من حرس الحدود من محطة الشرطة في القدس على يدّ منفذ من سكان شرق المدينة، يبدو أنه في سلوك أحد جنود الفريق تم العثور على فشل تأديبي وتشغيلي خطير، بما في ذلك التخلي عن المهام والتناقض التام مع الأوامر والتعليمات". (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:08 | 2023-11-09
10:00 | 2023-11-09
10:00 | 2023-11-09
09:45 | 2023-11-09
09:10 | 2023-11-09
09:00 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24