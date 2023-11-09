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عربي-دولي

تصريح عاجل من الجيش الإسرائيليّ يتعلّق بغزة... هل من وقف لإطلاق النار؟

Lebanon 24
09-11-2023 | 07:42
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ "لا وقف لإطلاق النار في غزة".
 
 
وقال إنّ "أيّ هدنة إنسانية في غزة، ستكون محددة الوقت والمكان".
 
 
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