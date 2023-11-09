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عربي-دولي

محادثات تونسية مع دول عربية تناولت الحرب الإسرائيلية

Lebanon 24
09-11-2023 | 09:10
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أجرى وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، اليوم، محادثات مع نظرائه في فلسطين ولبنان والنظام السوري، حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في إطار التوصل إلى موقف عربي وإسلامي لمساندة الشعب الفلسطيني.

 
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جاء ذلك بمناسبة مشاركة عمّار في الدورة غير العادية لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الطارئة المرتقبة بالرياض، وفق بيان للخارجية التونسية.

 

وقالت الخارجية التونسية إن عمار "عقد محادثات مع نظرائه في كل من سوريا (فيصل المقداد)، وفلسطين (رياض المالكي)، ولبنان (عبد الله بوحبيب)، تناولت العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

 

وأضافت أن المحادثات جرت أيضًا من أجل "التوصل إلى موقف عربي وإسلامي لمساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة". (الأناضول)

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