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بينهم 4412 طفلا ... حصيلة جديدة للشهداء في غزة

Lebanon 24
09-11-2023 | 09:45
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أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 10812 فلسطينيا بينهم 4412 طفلا جراء الضربات الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول.

وكشفت الوزارة الأربعاء، إن العدد وصل إلى 10569 شهيداً من بينهم 4324 طفلا.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار مؤقت أو هدنة مؤقتة في قطاع غزة من دون إطلاق سراح عدد من المحتجزين بالتركيز على الأطفال والنساء والمسنين.
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كما أشارت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن إسرائيل لا ترفض فكرة إطلاق سراح "إنساني" لأسيرات وأطفال فلسطينيين في صفقة مرحلية .

وأضافت: "هناك مبادرات أوسع لكن لم تصل إلى مرحلة النضج".
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