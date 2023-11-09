هجوم خطير كاد أنّ يتسبّب "بمذبحة"... إليكم ما حصل داخل قاعدة أميركيّة في دولة عربيّة

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ربما أسهم عطل في طائرة مسيّرة في العراق، في تجنيب الولايات المتحدة الانزلاق أكثر في صراع آخذ في التوسع في الشرق الأوسط. فوفقا لروايات اثنين من المسؤولين الأميركيين لهما اطلاع على الأمر، اخترقت طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة مسلحة مدعومة من إيران على قاعدة أربيل الجوية في العراق الدفاعات الجوية الأميركية قبل شروق الشمس في 26 تشرين الاول، واقتحمت الدور الثاني من الثكنات التي تستضيف قوات أميركية وتحطمت في حوالي الخامسة صباحا.لكن العبوة الناسفة المحملة عليها لم تنفجر، وقال المسؤولان، اللذان فضلا عدم ذكر اسميهما ليتسنى لهما الحديث بحرية عن الأمر، إن جنديا واحدا أصيب بارتجاج بسيط في الواقعة. وأضافا أن الولايات المتحدة كانت محظوظة في تلك الواقعة لأن المسيّرة لو انفجرت لتسببت في مذبحة. (الحرة)