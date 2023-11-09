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عربي-دولي
هدنة لـ4 ساعات يومياً في غزة... وهذا ما أبلغته إسرائيل لأميركا
Lebanon 24
09-11-2023
|
10:40
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أفاد البيت الأبيض، أنّ "إسرائيل ستبدأ تنفيذ هدنة لمدة 4 ساعات يوميا اعتبارا من اليوم".
وأضاف أنّ "إسرائيل أبلغتنا أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في شمال غزة أثناء الهدن".
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