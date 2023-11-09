هدنة لـ4 ساعات يومياً في غزة... وهذا ما أبلغته إسرائيل لأميركا

أفاد البيت الأبيض، أنّ "إسرائيل ستبدأ تنفيذ هدنة لمدة 4 ساعات يوميا اعتبارا من اليوم".

وأضاف أنّ "إسرائيل أبلغتنا أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في شمال غزة أثناء الهدن".