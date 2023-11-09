الرئيس التركي ونظيره الإيراني يبحثان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 34 يوما.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في العاصمة الأوزبكية طشقند، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان ورئيسي بحثا الأزمة الإنسانية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على غزة والخطوات اللازمة للحل.

وأضاف أن أردوغان شدد خلال اللقاء على وجوب اتخاذ العالم الإسلامي موقفاً مشتركاً لزيادة الضغط على إسرائيل.

وأكد الرئيس التركي أن وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، من شأنه أن يخدم السلام في المنطقة والعالم.

وقال: "يتعين على منظمة التعاون الإسلامي بذل الجهود للتوصل إلى حل عادل في القمة الاستثنائية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية" الأحد المقبل.

(الأناضول)