مبادرة قطرية لتأمين الرعاية الطبية لقطاع غزة تستقطب 700 متطوع خلال 48 ساعة

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تحت شعار "شريان الكرامة والحياة لغزة"، أطلق الهلال الأحمر القطري مبادرة جديدة لمناصرة الشعب الفلسطيني، من خلال فتح باب التطوع أمام الكوادر الطبية من داخل الدولة وخارجها، بهدف الاستعداد للاستجابة الطبية العاجلة وتقديم الرعاية الصحية الطارئة للمرضى والجرحى في قطاع غزة المحاصر.وعن طبيعة هذه المبادرة، قال محمد صلاح ابراهيم، مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، إنهم يدعون الكوادر الطبية، من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم، إلى الانضمام للفرق الطبية التي ستساهم في تقديم الدعم للقطاع الطبي في غزة في مختلف التخصصات الطبية الحيوية.وأضاف إبراهيم أن هدف هذه الفرق الطبية المتطوعة هو فحص وعلاج آلاف الحالات التي تتطلب تدخلاً طبيا أساسيا ضمن التخصصات المذكورة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية معقدة تتطلب خبرات ومعدات طبية متقدمة، وتدريب الكوادر الطبية المحلية بالمستشفيات الفلسطينية أثناء تقديم الخدمات الطبية المتقدمة والعاجلة.ونوه إلى أهمية هذا الدعم للقطاع الطبي الفلسطيني، في ظل ما تعانيه الكوادر الطبية من إرهاق وضغط شديدين، جراء العمل المتواصل لأكثر من شهر، في ظروف حرب واستهداف للبنية التحتية الصحية، مضيفا أن الهلال الأحمر القطري سيعمل أيضا على توفير المستلزمات والأجهزة الطبية الضرورية لتعزيز قدرات المستشفيات المحلية التي تعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية.وكشف مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري عن نجاح المبادرة خلال 48 ساعة فقط من انطلاقها في استقطاب أكثر من 700 متطوع من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات المطلوبة من داخل قطر وخارجها، مناشدا جميع الكوادر الطبية للانضمام لهذا الجهد الإنساني النبيل، والمساهمة في تقديم الرعاية الطبية للمحتاجين في قطاع غزة.وعلى مدار الأعوام الماضية، وجه الهلال الأحمر القطري أولوية قصوى لدعم وبناء قدرات القطاع الصحي في قطاع غزة، من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاريع والبرامج، ومن أبرزها برنامج تطوير الخدمات الجراحية في غزة عبر استقدام الخبرات والتدريب، ويتضمن هذا المشروع التعاقد مع عدد من الأطباء الاستشاريين للعمل في المستشفيات الأهلية بغزة.ويبلغ عدد الأطباء التابعين للهلال الأحمر القطري والذين يعملون حاليا في المستشفيات الفلسطينية 44 طبيبا، وهم من خريجي برنامج "المنح الطبية الأميرية" الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري منذ عام 2003 بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة الفلسطينية، ويتضمن استقدام الكوادر الطبية الفلسطينية لدراسة التخصص في قطر والأردن، قبل أن يعودوا مرة أخرى للعمل في مستشفيات الضفة الغربية وقطاع غزة.وتتنوع التخصصات التي يغطيها استشاريو الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة بحسب المستشفى. ففي مجمع الشفاء الطبي، يتخصص الاستشاريون في جراحة القلب والصدر، المسالك البولية، الأطفال حديثي الولادة، مناظير الجهاز الهضمي، أمراض الدم والأورام. وفي مجمع ناصر الطبي، يتخصص الاستشاريون في جراحة العظام، جراحة التجميل، جراحة الأوعية الدموية، الأطفال حديثي الولادة، الباطنة الصدرية.وفي مستشفى غزة الأوروبي، يغطي الاستشاريون تخصصات جراحة القلب والأوعية الدموية، جراحة الصدر، الأطفال حديثي الولادة، الباطنة الصدرية، هذا بالإضافة إلى تخصصات الأطفال حديثي الولادة في مستشفى شهداء الأقصى، طب وجراحة العيون في مستشفى العيون، العلاج النفسي في مستشفى الطب النفسي.