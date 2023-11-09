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عربي-دولي

بـ3 عمليات منفصلة.. "عين الأسد" تتعرض للاستهداف مجدداً

Lebanon 24
09-11-2023 | 12:25
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أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق مساء اليوم، استهداف القاعدة الأميركية "عين الأسد"، غربي البلاد، بثلاث عمليات منفصلة و بأسلحة مختلفة.


وقالت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "عين الأسد"، غرب العراق، بثلاث عمليات منفصلة و بأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".
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