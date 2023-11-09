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الكرملين: يجب الانتباه للتصريحات الأميركية بشأن تدمير مشروع "القطب الشمالي-2"

Lebanon 24
09-11-2023 | 16:59
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قال الكرملين، إنه يتعين على المجتمع الدولي الانتباه إلى التصريحات الأميركية بشأن تدمير مشروع "القطب الشمالي-2" للغاز المسال، مع أخذ ما حصل لـ"السيل الشمالي2" في الاعتبار.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: "نحن بحاجة إلى تقييم الأمر من خلال منظور كلمات السيد (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، الذي قال ذات مرة إن الولايات المتحدة ستدمر السيل الشمالي، والسيل الشمالي-2، وبعد مرور بعض الوقت، تم تدميرهما".
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وأضاف بيسكوف: "أعتقد أن على المجتمع الدولي أن ينتبه لهذه الكلمات، لأننا نتحدث مرة أخرى عن انتهاكات تطاول مشروعا للطاقة مهما للغاية".

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء وجود مشروع القطب الشمالي-2 للغاز الطبيعي المسال. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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