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عربي-دولي

القسام تعلن مقتل أسيرة مجندة وإصابة جندي أسير بقصف إسرائيلي على غزة

Lebanon 24
09-11-2023 | 15:00
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أعلنت كتائب القسام عن مقتل الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عاما، وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة اليوم الخميس.

وأشارت القسام إلى أنها ستصدر في وقت لاحق مادة توثّق صحة هذا الإعلان.
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وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، نشرت سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي مقطع فيديو يظهر فيه أسيرة إسرائيلية مسنة تناشد المعنيين إطلاق سراحها عبر التبادل، وظهر أيضا في الفيديو، يجيل يعقول، 13 سنة، يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على إطلاق سراحه فورا.

واتهم الأسيران نتنياهو بأنه "هو السبب في كل شيء سيئ قد حصل لهما"، وأكدا أن "القصف الإسرائيلي هو من يقتل الأسرى والأطفال الفلسطينيين على حد سواء".

من جهته، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عدم وجود عرض حقيقي لصفقة تعيد الرهائن من حماس معتبرا أنه أمر مؤسف.

وتطرق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في حديثه لشبكة "إن بي سي نيوز" إلى تقارير عن صفقة لإعادة بعض المحتجزين مقابل هدنة إنسانية، وقال: "في هذه المرحلة لا يوجد عرض حقيقي لصفقة تعيد الرهائن من حماس".

وقامت المنظمة الإسرائيلية "أعيدوهم إلى منازلهم الآن" يوم 7 تشرين الثاني الجاري، بوضع 230 سريرا فارغا في ميدان هابيما في تل أبيب بعد أن احتجزتهم حركة حماس أثناء هجومها في 7 تشرين الأول.
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