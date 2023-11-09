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عربي-دولي
الصحة الفلسطينية: استشهاد 17 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية
Lebanon 24
09-11-2023
|
15:30
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم الخميس "إلى 17 شهيدا وعشرات الجرحى".
وقالت الوزارة في بيان: "شهيد آخر وصل إلى مستشفى جنين الحكومي مساء اليوم الخميس، بعد إصابته بالرصاص في الرقبة والصدر، ما يرفع حصيلة شهداء جنين منذ الصباح إلى 13" وحدها، في حين استشهد 4 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة.
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وأفادت مصادر فلسطينية أن اشتباكات عنيفة جرت مع القوات الإسرائيلية في جنين ومخيمها.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب قدري عزمي قدري حطاب (22 عاما) بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلاطة بنابلس".
وأضافت: "حصيلة الشهداء منذ الصباح في الضفة الغربية ترتفع إلى 15 شهيدا (11 في جنين، شهيد في الأمعري، شهيد في بلاطة، شهيد في دورا، شهيد في بيت فجار)".
هذا وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه".
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