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وزير الخارجية الإيراني: أصبح من المحتم توسيع نطاق الحرب

Lebanon 24
09-11-2023 | 16:31
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، إنه "أصبح من المحتم الآن توسيع نطاق الحرب، بسبب تزايد حدة الحرب الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في غزة".

وفي التفاصيل، جرى اليوم اتصال هاتفي بين حسين أمير عبد اللهيان ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا وتبادلا خلاله وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بفلسطين والأزمة الراهنة في غزة.
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وأوضح أمير عبد اللهيان قائلا: "بسبب تزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، أصبح من المحتم الآن توسيع نطاق الحرب"، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس، تصعيد هجماته ودعم التقدم البري لقواته داخل قطاع غزة، بحيث تسمع دوي اشتباكات ضارية مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية على عدة محاور بغزة.

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن عدد الضحايا في القطاع ارتفع منذ بدء الحرب إلى "10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين"، حيث تشن إسرائيل حربا على غزة بعد إطلاق كتائب القسام عملية طوفان الأقصى في السابع من تشدين الأول، أدت إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع، فيما قتل أكثر من 1500 اسرائيلي، وأصيب أكثر من 5 آلاف.
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