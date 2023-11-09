Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون: تزايد استهداف القوات الأميركية في سوريا والعراق

Lebanon 24
09-11-2023 | 17:49
A-
A+
Doc-P-1128486-638351744057910433.jpeg
Doc-P-1128486-638351744057910433.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، يوم الخميس، عن تعداد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي.
وقالت سينغ في مؤتمر صحفي إن "هجمات الجماعات الموالية لإيران ضدنا في سوريا والعراق بلغت 46 منذ 17 تشرين الأول".
Advertisement
وأضافت: "جرح 56 جندياً أميركياً جرّاء هذه الاعتداءات ضدنا في البلدين".
وأكدت نائبة المتحدث باسم البنتاغون تعرض القوات الأميركية خلال الساعات الـ24 الماضية لأربع هجمات من جماعات موالية لإيران.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-11-09
17:02 | 2023-11-09
16:59 | 2023-11-09
16:42 | 2023-11-09
16:31 | 2023-11-09
16:00 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24