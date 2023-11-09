البنتاغون: تزايد استهداف القوات الأميركية في سوريا والعراق

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كشفت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، يوم الخميس، عن تعداد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي.وقالت سينغ في مؤتمر صحفي إن "هجمات الجماعات الموالية لإيران ضدنا في سوريا والعراق بلغت 46 منذ 17 تشرين الأول".وأضافت: "جرح 56 جندياً أميركياً جرّاء هذه الاعتداءات ضدنا في البلدين".