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عربي-دولي

قصف إسرائيلي على مستشفى الرنتيسي في غزّة

Lebanon 24
09-11-2023 | 19:00
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اندلاع حريق في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال، إثر قصف إسرائيلي مباشر استهدف المستشفى.
وقال مدير المستشفى مصطفى الكحلوت: "قصف إسرائيلي استهدف المستشفى وتسبب باندلاع حرائق".
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وأضاف: "نداء عاجل واستغاثة، تقوم قوات الاحتلال بقصف المستشفى وإحراقه بشكل متعمد، الآن نتعرض لحريق هائل من الجهة الغربية، وحرائق هائل في الطوابق السفلية وحريق في مرآب السيارات يأكل الأخضر واليابس، الرجاء من الجميع إيقاف آلة الحرب هذه وإنقاذنا من الحرائق".
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