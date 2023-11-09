22
o
بيروت
22
o
طرابلس
32
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتنياهو: لا نسعى لاحتلال غزة
Lebanon 24
09-11-2023
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تسعى لغزو أو احتلال أو حكم قطاع غزة بعد حربها على حركة حماس لكن ستكون هناك حاجة إلى "قوة موثوقة" لدخول القطاع الفلسطيني إذا لزم الأمر لمنع ظهور تهديدات المسلحين.
Advertisement
وأثارت تصريحات نتنياهو هذا الأسبوع التي أشار فيها إلى أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن الأمن في غزة إلى أجل غير مسمى، رد فعل رافضا من الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل، وذكرت واشنطن أنها ستعارض الاحتلال الإسرائيلي لغزة بعد الحرب.
وفي حديث لقناة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية الخميس، قال نتنياهو: "نحن لا نسعى لغزو غزة، ولا نسعى لاحتلال غزة، ولا نسعى لحكم غزة".
وأضاف أنه سيكون من الضروري تشكل حكومة مدنية في غزة لكن إسرائيل ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من تشرين الأول.
وتابع قائلا: "لذلك يجب أن تكون لدينا قوة موثوقة يمكنها، إذا لزم الأمر، أن تدخل غزة وتقتل القتلة، لأن هذا هو ما سيمنع عودة ظهور كيان مثل حماس".
وشدد نتنياهو على أنه بعد الحرب "ما يجب أن نراه هو غزة منزوعة السلاح والتطرف ومعاد بناؤها"، وفقما نقلت "رويترز". (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صاروخ يملكه "الحزب" يُرعب أميركا ويُهدّد سفنها... من أين حصل عليه وما هي ميزاته؟
Lebanon 24
صاروخ يملكه "الحزب" يُرعب أميركا ويُهدّد سفنها... من أين حصل عليه وما هي ميزاته؟
10:00 | 2023-11-09
09/11/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقّع... ماذا تسحب إسرائيل من جثث قتلاها؟
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقّع... ماذا تسحب إسرائيل من جثث قتلاها؟
05:49 | 2023-11-09
09/11/2023 05:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من قوى الأمن للمواطنين: تجنبوا هذه الطرقات في بيروت
Lebanon 24
من قوى الأمن للمواطنين: تجنبوا هذه الطرقات في بيروت
08:48 | 2023-11-09
09/11/2023 08:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تُحلّق في جنوب لبنان... هذا ما حلّ بطائرة إسرائيليّة
Lebanon 24
كانت تُحلّق في جنوب لبنان... هذا ما حلّ بطائرة إسرائيليّة
08:05 | 2023-11-09
09/11/2023 08:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القُبلة الحميمة.. مشهد جريء في السرير يجمع ممثل سوري وزميلته والجمهور مُستاء (صور)
Lebanon 24
بعد القُبلة الحميمة.. مشهد جريء في السرير يجمع ممثل سوري وزميلته والجمهور مُستاء (صور)
02:45 | 2023-11-09
09/11/2023 02:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:43 | 2023-11-10
الدفاعات الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية
00:43 | 2023-11-10
هل تتوصل حماس وإسرائيل لاتفاق بشأن الأسرى؟
00:34 | 2023-11-10
"وثيقة سرية لم تعار الانتباه"... تحليل يكشف تسلسل أحداث هجوم تشرين الاول
00:20 | 2023-11-10
استخدمتها أميركا لضرب هدف إيرانيّ في سوريا.. تعرفوا إلى قاذفة القنابل "بي 1 لانسر"
00:18 | 2023-11-10
"خطوة في الاتجاه الصحيح".. بايدن: إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها
00:08 | 2023-11-10
مسؤول بلجيكي يحض الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على "المتطرفين" الإسرائيليين
فيديو
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
02:23 | 2023-11-09
10/11/2023 07:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
10/11/2023 07:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
10/11/2023 07:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24