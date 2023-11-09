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عربي-دولي

وفد حماس يغادر القاهرة.. هذا ما كشفته مصادر فلسطينية عن تفاصيل الاجتماع

Lebanon 24
09-11-2023 | 23:10
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كشفت مصادر فلسطينية تفاصيل اجتماع وفد حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية مع اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية خلال اجتماعهم في القاهرة الخميس بشأن الأوضاع في غزة.
 
وقالت "إن وفد الحركة بحث الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مضيفة أنه من المتوقع حدوث وقف لإطلاق النار ودخول قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة وتلبية احتياجات سكان القطاع خلال الساعات القادمة.
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كما ذكرت المصادر أنه جرى بحث تنفيذ صفقة تبادل للأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مقابل الأسرى من الضباط والجنود الإسرائيليين الموجودين لدى فصائل المقاومة، مع التشديد على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين.

وعقب انتهاء المباحثات غادر وفد الحركة القاهرة مساء الخميس. (العربية) 
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