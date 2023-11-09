أمام البرلمان الأوروبي.. ممثلة عالمية تُناشد: أوقفوا إطلاق النار في غزة

دعت سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة.

وبدأت بلانشيت حديثها أمام البرلمان الأوروبي بموضوع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من خلال تكرارها دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار والإفراج فورًا عن جميع المدنيين المحتجزين رهائن"، وسط تصفيق من أعضاء الجمعية. وقالت: "لقد كلّف الصراع ولا يزال آلاف الأرواح البريئة".



كما ذكرت النجمة العالمية بأن الحروب والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية تسببت في نزوح 114 مليون شخص في العالم. وشددت على أن الغالبية العظمى من النازحين الذين غادروا بلادهم لجأوا في دول مجاورة. (العربية)