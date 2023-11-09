الأمر يتعلق بحزب الله.. ماذا طلب البيت الأبيض من إيران؟

قال متحدث باسم البيت الأبيض، الخميس، إنه يجب على إيران التوقف عن دعم حركة حماس وحزب الله ومهاجمة السفن في الخليج.

كما قال إنه يجب على إيران والحرس الثوري ووكلائهم التوقف عن مهاجمة جنود الولايات المتحدة في العراق وسوريا.

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وتواجه القوات الأميركية في العراق وسوريا تصاعداً في الهجمات منذ منتصف تشرين الأول، فيما ألقت واشنطن باللوم فيها على فصائل تدعمها إيران.



وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي للهجوم 40 مرة في العراق وسوريا من قوات تدعمها إيران منذ بداية تشرين الأول.

لكن إيران نفت تورطها في الهجمات. وقال سفير طهران لدى الولايات المتحدة أمير سعيد إيراواني اليوم الخميس إن جماعات انفصالية ترد على الهجوم الإسرائيلي الذي قتل أكثر من 11 ألف فلسطيني في غزة. (العربية)