الوضع الصحي في غزة ينهار بالكامل.. قصف إسرائيلي عنيف على المستشفيات وتحذير من "كارثة كبرى"

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كما أشارت الوزيرة إلى أن 18 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود. بات الوضع الصحي في قطاع غزة في حالة انهيار كامل، فالقصف الإسرائيلي العنيف يستهدف كافة الأماكن والمستشفيات والمساجد والكنائس ومراكز الإيواء، ما أدى الى استشهاد نحو 11 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال والمسنين، فضلا عن إصابة 26 ألفا آخرين، بحسب وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.كما أشارت الوزيرة إلى أن 18 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

مستشفيات تحت القصف

وليلة الخميس وفجر اليوم الجمعة، استهدف القصف الإسرائيلي، بعض المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، وطال القصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث نصبت خيام للنازحين، إلى جانب خيمة للصحفيين، ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين وإصابة آخرين.



كما قصف الجيش الإسرائيلي مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مرافقه.



وفي وقت سابق، استهدفت إسرائيل بالقصف بوابة مستشفى النصر للأطفال، المجاور لمستشفى الرنتيسي، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين.



كما شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.



وتسبب القصف بإحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى وكذلك حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.



وأصيب مسعف بجروح في قصف للطيران الإسرائيلي، على محيط مستشفى العودة شمال قطاع غزة، ومحيط مستشفى الشفاء وسط القطاع.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طائرات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى العودة، ما أدى لإصابة مسعف متطوع وخروج مركبتي إسعاف تابعتين للجمعية عن الخدمة.

تحذير من كارثة كبرى



وفي سياق متصل، حذر مديرا مستشفيين في غزة من خطورة الوضع الصحي في القطاع، وخصوصا بعد تعرض منشآت طبية للقصف الإسرائيلي.



وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية لـ"سكاي نيوز عربية": "استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون في القصف الإسرائيلي لساحة المستشفى فجر اليوم الجمعة".



وأضاف أبو سلمية: "القصف الإسرائيلي متواصل في محيط المستشفى. كذلك تم قصف مستشفيات العودة والرنتيسي والإندونيسي".



وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يريد خروج مستشفيات القطاع عن الخدمة، وبالفعل فقد تحقق في بعض المنشآت الطبية".



وتابع أبو سلمية قائلا: "القصف الإسرائيلي لمستشفيات القطاع يستهدف حياة المدنيين. تم قصف المستشفى بكمية كبيرة من قذائف المقاتلات الإسرائيلية".



ومن جانبه، قال مدير مستشفى العودة أحمد مهنا لـ"سكاي نيوز عربية": "أصيب عدد من موظفي المستشفى في القصف الإسرائيلي فجر اليوم".



وأوضح مهنا أن "خدمات النساء والولادة تتم بطرق بدائية بسبب عدم وجود وقود بالمستشفى".



ونفى مهنا أن يكون مستشفى العودة مقرا لأي عمليات خاصة بحركة "حماس" قائلا: "أعمل منذ 22 عاما مديرا للمستشفى ولا وجود لحماس في أي موقع لدينا".

وأفاد مدراء المستشفيات الأخرى في غزة، بأن ساعات معدودة تبقت قبل خروج المستشفيات عن الخدمة، بعد استنفاد محاولات تمديد عمل خدماتها، مناشدين المجتمع الدولي بالعمل على إدخال الإمدادات الطبية والوقود قبل حدوث "كارثة كبرى".