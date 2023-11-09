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عربي-دولي

"من الصعب القضاء على حماس".. لابيد: هذه المسألة معقدة جداً

Lebanon 24
09-11-2023 | 23:38
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أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه من الصعب القضاء على حركة "حماس".

كما قال في مقابلة مع "العربية- الحدث" إن مسألة حل الدولتين معقدة جدا، مشيراً إلى أن "لا نقبل بإيذاء أي شخص بريء في الضفة الغربية".
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