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عربي-دولي
"من الصعب القضاء على حماس".. لابيد: هذه المسألة معقدة جداً
Lebanon 24
09-11-2023
|
23:38
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أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه من الصعب القضاء على حركة "حماس".
كما قال في مقابلة مع "العربية- الحدث" إن مسألة حل الدولتين معقدة جدا، مشيراً إلى أن "لا نقبل بإيذاء أي شخص بريء في الضفة الغربية".
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