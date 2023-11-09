"من الصعب القضاء على حماس".. لابيد: هذه المسألة معقدة جداً

Advertisement

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه من الصعب القضاء على حركة "حماس".كما قال في مقابلة مع "العربية- الحدث" إن مسألة حل الدولتين معقدة جدا، مشيراً إلى أن "لا نقبل بإيذاء أي شخص بريء في الضفة الغربية".