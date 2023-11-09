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عربي-دولي

ردّاً على ضرب إيلات.. إسرائيل تقصف منظمة في سوريا

Lebanon 24
09-11-2023 | 23:49
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه استهدف منظمة في سوريا أطلقت طائرة مسيرة باتجاه إيلات أمس الخميس وأصابت مدرسة في المدينة.

وأضاف في بيان أنه "يحمل النظام السوري المسؤولية كاملة عن كل فعل إرهابي ينطلق من أراضيه"، مؤكداً أنه "سيردّ بقوة على كل عدوان يستهدف الأراضي الإسرائيلية".
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لكنه لم يذكر اسم المنظمة التي أطلقت الطائرة المسيرة باتجاه إيلات المطلة على البحر الأحمر والتي تبعد نحو 400 كيلومتر من أقرب نقطة في الأراضي السورية.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد أمس أن طائرة مسيرة أصابت مبنى في إيلات بجنوب إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس إن فحص الطائرة المسيرة وتفاصيل الحادث لا يزالان قيد التحقيق.

وقبل ذلك أعلن أيضاً أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن نحو إسرائيل. وأوضح أدرعي أن "الدفاعات الجوية باستخدام نظام السهم حيتس لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى تمكنت من اعتراض الصاروخ"، مؤكداً أن الصاروخ "لم يخرق الأجواء الإسرائيلية".
 
فيما أوضحت وزارة الدفاع أن القوات الإسرائيلية استخدمت للمرة الأولى نظامها المضاد للصواريخ "آرو 3" من أجل اعتراض مقذوف أُطلِق "من منطقة البحر الأحمر".
 
وأشارت في بيان إلى أن "القوات الجوية أطلقت بنجاح صاروخا اعتراضيا من طراز آرو 3 للمرة الأولى". وأضافت أن هذا الصاروخ الاعتراضي دمر "هدفا أُطلِق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر". (العربية)
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