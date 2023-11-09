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عربي-دولي
سد النهضة... مرشح للرئاسة المصرية يكشف عن طرح كان سيحل المشكلة
Lebanon 24
09-11-2023
|
23:44
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أشار رئيس "حزب الوفد" المرشح للانتخابات المصرية الرئاسية عبد السند يمامة، إنه كان بإمكان مصر وضع حد لمشكة سد "النهضة"، وذلك قبل بنائه لأنه بعد البناء سيؤدي الحل لغرق مصر والسودان.
وأضاف يمامة خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن برنامجه الانتخابي: "ما زلنا نتفاوض وانتهى الطرح العسكري لأن المساس بالسد سيؤدي لغرق السودان ومصر، وكان وقته منذ عام 2020، والمسألة الثانية والخطيرة لمواجهة هذا الخطر، تم إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، ووافق رؤساء الدول الثلاث، وانتهي إلى اتفاق مبادئ في 2015 وجاء في نصه، أن الدول الثلاث ألزمت أنفسها به، وهي 10 مبادئ، وأرى أن ما تضمنه هذا الاتفاق من مبادئ، ينتقص من حقوق مصر ولم تحترمها إثيوبيا".
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وقال إن نهر النيل يمر عبر 11 دولة، ولا يمكن لدولة أن ترفض تمرير المياه لباقي الدول.
وأوضح أن هذا أمر مخالف للقانون الدولي، الذي يحكم بالانتفاع المنصف بمياه النهر، وإذا تعارض الانتفاع المنصف، تكون الأولوية للحقوق التاريخية.
وتابع: "نعيش على حصة نهر النيل منذ القدم، وهناك 3 اتفاقيات دولية منذ 1995 وما بعدها، ألزمت إثيوبيا بحصة مصر التاريخية بخصوص هذه الاتفاقيات، إذا يوجد أساس قانوني لحقوق مصر المكتسبة".
وأشار إلى أن "المشكلة قديمة وتتمثل في ادعاءات إثيوبيا بإقامة سد النهضة لتوليد الطاقة، ويأتي إلينا 55.5 مليار متر مكعب مياه بينما تمتلك إثيوبيا أكثر من 1200 مليار متر مكعب، وهي غنية في مصادر المياه".
وأوضح أن القانون الدولي يعطي لمصر حلولا، ولكن هذا النص قيد حق مصر في اللجوء لتسوية أي منازعة على السد إلا من خلال التفاوض، والحل الضروري الانسحاب من هذا الاتفاق لاسترجاع حريتنا في الرجوع لوسائل حل النزاع، وهذه أهم المسائل بالبرنامج الانتخابي.
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