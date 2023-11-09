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عربي-دولي

خطة غامضة بجعبة نتنياهو لغزة.. هذا ما تتضمنه

Lebanon 24
09-11-2023 | 23:51
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على الرغم من أن تصريحاته الجديدة نقضت ما أعلنه سابقا حول إعادة احتلال قطاع غزة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زاد الغموض غموضا حول مستقبل القطاع الفلسطيني المحاصر بعد انتهاء الحرب التي دخلت شهرها الثاني.
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فما هي الخطة التي يعتزم نتنياهو تنفيذها؟

وفق كلامه الأخير الذي أطلقه بوقت متأخر ليل الخميس الجمعة، ينوي نتنياهو تشكيل حكومة مدنية في غزة لكنه لم يفصح عن كيفية تنفيذ ذلك.
 
كما أكد أن بلاده ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من تشرين الأول.

وقال "لذلك يجب أن تكون لدينا قوة موثوقة يمكنها، إذا لزم الأمر، أن تدخل غزة وتقتل القتلة، لأن هذا هو ما سيمنع عودة ظهور كيان مثل حماس"، دون أن يستفيض أيضا حول التفاصيل.
 
إلى ذلك، شدد على أن غزة ستكون بعد الحرب "منزوعة السلاح والتطرف ومعاد بناؤها"!.
 
ماذا عن مصر؟
إلا أن هذا الخيار أيضاً اصطدم بمعارضة العديد من المسؤولين الفلسطينيين الكبار، في مقدمتهم الرئيس محمود عباس، الذي أكد أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة يجب أن تكون مصحوبة بحل سياسي ينهي احتلال إسرائيل للأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.

بدوره، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تصريحات لشبكة بي.بي.إس هذا الأسبوع أن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة "على متن دبابة إسرائيلية". (العربية) 
 
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