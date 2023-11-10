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عربي-دولي

مسؤول بلجيكي يحض الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على "المتطرفين" الإسرائيليين

Lebanon 24
10-11-2023 | 00:08
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أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الخميس أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس منع الإسرائيليين "المتطرفين" الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.
وأشار رئيس الوزراء الليبرالي إلى العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا إن عدم اتخاذ إجراءات ضد أمثال هؤلاء "المتطرفين العنيفين" أمر "غير مقبول".
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وقال دي كرو أمام البرلمان البلجيكي: "يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وأشار إلى إمكانية فرض عقوبات على أفراد، بما في ذلك "وزير يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد شعب لا يستطيع فعل أي شيء ويعيش اليوم في ظروف مروعة".


وبعد أكثر من شهر من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل ردا على هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الاول، ما زال مئات آلاف المدنيين عالقين في وضع إنساني كارثي في شمال القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس غير المسبوق، كما تعرّض ما يقارب 240 شخصا من إسرائيليين وأجانب للخطف ونقلوا إلى داخل قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وفي الجانب الفلسطيني، قتل 10812 شخصا بينهم 4412 طفلا، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة الخميس. (سكاي نيوز)
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