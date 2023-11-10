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عربي-دولي

"خطوة في الاتجاه الصحيح".. بايدن: إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها

Lebanon 24
10-11-2023 | 00:18
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها ولديها التزام بالتفرقة بين الإرهابيين والمدنيين والامتثال الكامل للقانون الدولي، مشيراً إلى أن فترات الهدنة في قطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح.
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وتابع "سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للسكان بالفرار من مناطق الأعمال العدائية في غزة".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستبدأ من اليوم تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين إن الهدن "خطوات مهمة إلى الأمام" في وقت تشهد مدينة غزة بشمال القطاع معارك عنيفة.

وأضاف"ستبدأ إسرائيل بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الإعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات".

وتابع "أبلَغنا الاسرائيليون أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في تلك المناطق خلال فترة الهدن وأن هذه العملية تبدأ اليوم"، مشيرا إلى أنها ستتيح إدخال المساعدات والسماح للمدنيين بالفرار من المعارك.

وأكد أن إسرائيل فتحت "ممرات إنسانية" في الأيام القليلة الماضية أتاحت "لآلاف" من الأشخاص مغادرة أكثر المناطق التي طالها القصف بشمال القطاع إلى الجنوب، مضيفا "نود أن نرى استمرار الهدن طالما كانت هناك حاجة إلى المساعدة الإنسانية".
المصدر: العربية
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