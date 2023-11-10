استخدمتها أميركا لضرب هدف إيرانيّ في سوريا.. تعرفوا إلى قاذفة القنابل "بي 1 لانسر"



Advertisement

ونشرت "سنتكوم" صورة في تغريدة ذكرت فيها أنها أطلقت قاذفة من طراز "بي 1 لانسر"، ورافقتها مقاتلتان أميركيتان من طراز "إف 16"، ومقاتلة فرنسية من طراز "ميراج". كشفت القيادة المركزية في القوات الأميركية "سنتكوم" أن الضربة الجوية التي استهدفت منشأة تابعة للحرس الثوري الإيراني شرق سوريا، الأربعاء، شاركت فيها قاذفة من طراز "بي 1 لانسر"، أحد أقدم الأسلحة في ترسانة الجيش الأميركي التي مكثت في الخدمة منذ عام 1985.ونشرت "سنتكوم" صورة في تغريدة ذكرت فيها أنها أطلقت قاذفة من طراز "بي 1 لانسر"، ورافقتها مقاتلتان أميركيتان من طراز "إف 16"، ومقاتلة فرنسية من طراز "ميراج".

ووفقا لموقع سلاح الجو الأميركي "تحمل 'بي 1 لانسر' متعددة المهام أكبر حمولة تقليدية من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة في مخزون القوات الجوية، وهي العمود الفقري لقوة القاذفات البعيدة المدى الأميركية. ويمكنها إطلاق كميات هائلة من الأسلحة الدقيقة وغير الدقيقة بسرعة ضد أي خصم، في أي مكان في العالم، وفي أي وقت".



وينقل موقع "بوينغ" أن القاذفة "بي 1 لانسر" هي قاذفة قنابل تقليدية بعيدة المدى ومتعددة المهام وأسرع من الصوت، وخدمت القوات الجوية الأميركية منذ عام 1985.



ورغم أن قاذفة القنابل دخلت الخدمة في الثمانينيات، إلا أنه من المتوقع أن تستمر في مواصلة الطيران بوتيرة العمليات الحالية الصعبة، حتى عام 2040 وما بعده، وتتعاون "بوينغ" مع سلاح الجو الأميركي للحفاظ عليها.

وصممت في الأصل للقدرات النووية، وتولت "بي 1 لانسر"، المعروفة أيضا باسم "B-1B"، دورا قتاليا في منتصف التسعينيات.



ويشير موقع سلاح الجو الأميركي إلى أن "الولايات المتحدة ألغت المهمة النووية للطائرة .. في عام 1994. وعلى الرغم من أن القوات الجوية لم تنفق أي تمويل إضافي للحفاظ على القدرات النووية، إلا أن الطائرة 'B-1' كانت لا تزال تعتبر قاذفة ثقيلة مجهزة للتسلح النووي حتى عام 2007".

وتعتمد القاذفة، على أربعة محركات توربينية من جنرال إلكتريك F101-GE-102. يوفر كل محرك من المحركات التوربينية المروحية 7887.9713 كلغ من الدفع لكل محرك.



وبحسب موقع "بوينغ" يبلغ طولها 44.5 متر، فيما ارتفاعها 10.4 أمتار، أما وزنها فيصل إلى 86 ألف كلغ، وأقصى وزن يمكنها أن تحمله هو 216 ألف كلغ.



وتبلغ سعة خزان وقودها 120 كلغ، كما تصل سرعتها إلى 1448 كلم في الساعة، أما طاقمها فيتكون من قائد طائرة ومساعد طيار وضابطين في أنظمة الأسلحة. (الحرة)