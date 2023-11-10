الدفاعات الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية

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أسقطت الدفاعات الروسية ثلاث مسيرات أوكرانية ليلة الجمعة استهدفت القرم الروسية، ومقاطعة تولا جنوب غربي روسيا.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أحبطت الدفاعات الروسية ليلة الجمعة هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت مسيرتين فوق القرم وثالثة في مقاطعة تولا".وأسقطت الدفاعات الروسية أمس الخميس صاروخ "نبتون" مضادا للسفن أطلقته قوات كييف على شبه جزيرة القرم.